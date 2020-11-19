РПЦ представила черный список сетевых лжесвященников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ представил на своем сайте перечень сетевых лжесвященников. Об этом сообщает пресс-служба Синодального отдела.

В разделе пользователи смогут найти данные о людях, которые выдают себя в Сети за священнослужителей, – этим они вводят верующих в заблуждение. Также в пресс-службе отдела добавили, что перечень будет дополняться.

Кроме того, в разделе представлена информация о ресурсах, которые несанкционированно собирают пожертвования от имени РПЦ.

В списке лжесвященников – лишенный сана бывший протоиерей Ивановской епархии Михаил Махов, называющий себя клириком Сергей Кирсанов, лишенный сана бывший диакон Вологодской епархии Александр Липин и другие.

Ранее стало известно о лжесвященниках, которые обманывали горожан, собирая деньги на лечение детей. По факту преступления в правоохранительных органах возбудили дело по статье "Мошенничество".