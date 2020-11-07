Мошенники придумали новый способ кражи средств с карт россиян

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Мошенники придумали новый способ кражи средств с банковских карт жителей России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта национального центра финансовой грамотности Наталью Шумакову.
По словам специалиста, в соцсетях распространяется фейковая запись, которая смонтирована из речей министра труда и социальной защиты Антона Котякова, главы Минцифры Максута Шадаева, а также главы ФНС Даниила Егорова. Начинается ролик с новостей, а завершается видео инструкцией о том, как жители России могут узнать больше о дополнительных "выплатах от государства" и получить их.
В разделе "Комментарии" пользователи могут найти ссылку на сайт, который имитирует страницу госорганов. Там гражданам предлагают указать личную информацию и данные банковской карты, на которую якобы будут перечислены выплаты.
"После этого вы лишитесь денег на своей карте. Вам также могут предложить внести небольшую сумму, которая потребуется на оплату услуг юриста", – подчеркнула Шумакова.
Ссылки на ролики рассылаются в СМС, через мессенджеры, по электронной почте. Кроме того, заметить ее можно на сторонних сайтах как рекламу.
Эксперт рекомендует: чтобы не стать жертвой злоумышленников, не нужно переходить по странным ссылкам, пользоваться нужно только официальными сайтами государственных органов, не распространять информацию о своей банковской карте.
"Нужно внимательно читать текст сообщений, которые приходят от госорганов и с сайта госуслуг. Если в сообщении просят перезвонить по незнакомому номеру, то его необходимо проигнорировать", – рассказала Шумакова.
Ранее москвичам рассказали, как обезопасить себя от мошенников на сайтах знакомств. Пользователи, зарегистрированные на сайтах знакомств, должны внимательно следить за деталями разговора, а также проверять правдивость слов собеседника.
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