Москвичам рассказали, как обезопасить себя от мошенников на сайтах знакомств

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Пользователи, зарегистрированные на сайтах знакомств, должны внимательно следить за деталями разговора, а также проверять правдивость слов собеседника. Об этом рассказали в пресс-службе столичной полиции.

"Неудивительно, что мошенники давно заняли и эту интернет-сферу. Безусловно, не все аккаунты на подобных сайтах являются мошенническими. Однако для того, чтобы не дать себя обмануть, нужно очень внимательно следить за всеми деталями разговора, проверять реальность и правдивость слов собеседника", – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Пользователей предупредили, что мошенники используют различные способы для того, чтобы завладеть чужими деньгами.

"Не будьте доверчивы и не дайте обмануть себя, даже если на первый взгляд кажется, что вам говорят правду и желают добра", – заключили специалисты.

Ранее ведущая программы "Давай поженимся" Роза Сябитова заявила, что при знакомстве на просторах интернета люди могут долго откладывать встречу вживую. По ее словам, при общении с человеком в социальной сети лучше сразу понять, готов ли он к встрече. Телеведущая посоветовала прекращать общение, если не удалось договориться о встрече более трех раз.

Психолог Юлия Челышева, в свою очередь, рекомендовала изучать страницы собеседников перед знакомством в соцсетях. По ее словам, следует встревожиться, если незнакомец плохо говорит на русском языке или если в его общении присутствуют ошибки и неточности.

