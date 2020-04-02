Психолог рекомендовала изучать страницы собеседников перед знакомством в соцсетях

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Член Федерации психологов образования РФ Юлия Челышева рекомендовала при новых знакомствах в социальных сетях детально изучать страницу собеседника. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Психолог пояснила, что изучение страницы незнакомца поможет определить характер, настрой и стиль его жизни. В частности, при анализе страницы она советовала обратить внимание на возможный агрессивный контент или другую отпугивающую информацию.
Также, по ее словам, стоит обратить внимание и на наличие фотографий и записей на странице. Челышева пояснила, что тревожным сигналом станет пустой профиль.
Помимо этого, она рекомендовала обратить особое внимание на первые минуты общения с собеседником: если он просит извлечь для себя какую-то выгоду в виде перевода денег или просит прислать фотографию, то в таком случае стоит немедленно прекратить общение.
Психолог отмечает, что также следует встревожиться, если незнакомец плохо говорит на русском языке, в его общении присутствуют ошибки и неточности. Все это может указывать на то, что сообщение было разослано сразу нескольким получателям, отмечает специалист.
"Если собираетесь познакомиться с кем-то в социальных сетях – придерживайтесь тех же правил, что и в реальной жизни. Избегайте штампованных фраз, внимательно изучите страничку собеседника и постарайтесь понять, есть ли у вас что-то общее", – заключила Челышева.
Ранее Челышева рекомендовала при новых знакомствах использовать видеосвязь. Она объясняла это тем, что человеку свойственно скрывать свое лицо при разговоре с незнакомыми людьми и придумывать новую картинку, которая не всегда соответствует действительности.
При видеосвязи и телефонном разговоре появится возможность составить некое представление о собеседнике, установить круг общих интересов, отмечала психолог.
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