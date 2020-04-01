Психолог рекомендовала общаться с друзьями по видеосвязи в период самоизоляции

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Член Федерации психологов образования РФ Юлия Челышева рекомендовала общаться с друзьями по видеосвязи в период самоизоляции. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Психолог пояснила, что при общении по видео собеседники смогут гораздо лучше понимать настроение друг друга, самочувствие и в целом грамотнее следить за собственным временем.
"При обмене текстовыми сообщениями отсутствуют ярко выраженные временные границы, такие беседы могут продолжаться часами. Увлеченный перепиской человек теряет ощущение времени – откладывает на потом дополнительные дела и домашние обязанности", – заявила Челышева.
Она добавила, что видеосвязь также будет полезна при новых знакомствах. Специалист пояснила, что человеку свойственно скрывать свое лицо при разговоре с незнакомыми людьми и придумать новую картинку, которая не всегда соответствует действительности.
"Если вас заинтересовала текстовая переписка с незнакомцем, предложите ему перейти в режим видеосвязи или телефонного разговора. Это поможет составить некоторое представление о собеседнике, установить круг общих интересов и лучше понять, соответствует ли этот человек вашим ожиданиям", – заключила Челышева.
Ранее психолог Светлана Успенская рекомендовала не работающим на самоизоляции москвичам хорошо высыпаться и заниматься хобби. Она добавила, что вынужденный отпуск поможет некоторым осуществить планы, которые откладывались на потом из-за работы или других дел.
Успенская рекомендовала во время самоизоляции заняться любимыми делами. Специалист посоветовала окунуться в уборку квартиры, уделить внимание совместному приготовлению еды, вместе посмотреть фильм, поиграть в игры.
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