Эксперт рассказал, как предотвратить кражу паролей во время видеоконференций

11:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Мошенники могут украсть конфиденциальную информацию во время видеоконференции с помощью системы распознавания движений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу сектора информационной безопасности компании AT Consulting Антона Карданова.
Эксперт отметил, что специальный алгоритм может распознавать набираемый текст по движениям рук. Карданов пояснил, что система изменяет изображение, фиксируемое камерой, оставляет контуры рук и плеч, а затем по их движениям анализирует, какой тест набирается на клавиатуре.
Для того чтобы защитить себя от такого рода мошенничества, специалист рекомендовал убрать из поля зрения камеры все важные данные – любые записки и блокноты. Также Карданов посоветовал избегать ввода паролей и любой конфиденциальной информации во время видеоконференций.
"Лучше всего использовать нейтральный фон и помещение, где разговор может быть конфиденциальным, без посторонних лиц и звуков", – заключил специалист.
Ранее россиян предупредили о новом способе мошенничества перед "черной пятницей". Злоумышленники в преддверии дня распродаж по телефону рассказывают о якобы выгодных акциях и кредитных предложениях, для которых требуются данные банковской карты пользователя.
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