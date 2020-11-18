Россиян предупредили о новом способе мошенничества перед "черной пятницей"

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Фото: depositphotos/Syda_Productions
В преддверии "черной пятницы" мошенники под видом представителей крупных банков пытаются выманивать у россиян деньги, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что злоумышленники в преддверии дня распродаж по телефону рассказывают о якобы выгодных акциях и кредитных предложениях, для которых требуются данные банковской карты пользователя.
"Это могут быть предложения оформить кредитные карты с хорошим процентом дохода, увеличенный кешбэк по картам, снижение процента по кредиту и другие "вкусные" скидки", – рассказала старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета "Синергия" Наталия Пшеничникова.
Кроме того, некоторые мошенники маскируют свои схемы под предложения от крупных торговых сетей. Как рассказали представители банка ВТБ, злоумышленники заманивают покупателей на различные сервисы акциями и скидками и просят для покупки или предзаказа оставить данные карт, после исчезают.
В связи с этим специалисты рекомендовали уточнять любую полученную информацию в официальных банках. Эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов также призвал граждан внимательнее относиться к просьбам сообщить данные карты для участия в подобных акциях.
Ранее аналитический центр "Битрикс24" выяснил, какие товары интересуют россиян во время распродаж. Исследование показало возросший интерес в этом году у покупателей к гаджетам и бытовой технике. О своем интересе к электронике заявили 80% участников опроса. Онлайн-подписки на музыку, кино, книги или игры выбирали 7%, а 4% собирались заказывать продукты.
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