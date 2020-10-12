"Черная пятница – 2020" пройдет в РФ с 27 по 29 ноября

Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Ежегодную крупнейшую распродажу в рамках международной акции "Черная пятница" организуют в РФ с 27 по 29 ноября. Она объединит свыше 200 магазинов, приводит ТАСС заявление Ассоциации компаний интернет-торговли.
"Традиционно в акции примут участие более 200 российских магазинов и онлайн-площадок, на которых покупатели с максимальной для себя выгодой смогут приобрести товары для детей, продукты, одежду, современную электронику, бытовую технику и многое другое", – поделились в АКИТ.
Президент АКИТ Артем Соколов обращает внимание, что в этом году "Черная пятница" будет отличаться от ранее проводимых. В частности, может возрасти количество продавцов и категорий товаров за счет их массового выхода в онлайн на фоне пандемии. "Самый большой рост может показать аудитория потребителей в возрасте от 45 до 54 лет, которые ранее не были активны в онлайне и выйдут в Сеть только сейчас", – говорится в сообщении Соколова.
В 2020 году "Черная пятница" окажется восьмой по счету распродажей с момента ее первого проведения в России. В ассоциации прогнозируют, что в этом году популярными товарами будут одежда и обувь, электроника и бытовая техника, продукты питания.
Ранее говорилось, что более 60 тысяч россиян стали участниками программы кешбэка за туры по стране.
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