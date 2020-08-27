Рекламу о закрытии магазинов Sunlight проверят на предмет нарушения закона

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Федеральная антимонопольная служба проверит данные о распространении рекламы о закрытии ювелирных магазинов Sunlight на предмет нарушения закона, сообщает ТАСС.
По результатам проверки будет принято решение о возбуждении дела в отношении компании.
Уточняется, что в УФАС по Челябинской области обратился гражданин, получивший сообщение о закрытии сети магазинов и распродаже товара "за бесценок". По словам заявителя, на самом деле магазины не закрываются, а реклама вводит в заблуждение покупателей.
Ранее ФАС России возбудила дела по признакам нарушения Закона о защите конкуренции в отношении производителя шоколада Lindt. В заявлении говорится, что продукция одного бренда, реализуемая в РФ и странах Западной Европы, отличается.
В свою очередь производитель шоколада Lindt отрицает наличие качественных различий в составе продукции, реализуемой в РФ и ЕС.
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