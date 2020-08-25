Производитель отрицает различия в составе шоколада Lindt, реализуемого в РФ и ЕС

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Производитель шоколада Lindt отрицает наличие качественных различий в составе продукции, реализуемой в РФ и ЕС, сообщает ТАСС.
Ранее против компании было возбуждено уголовное дело по признакам нарушения закона о конкуренции. По информации ФАС, в России продается адаптированная продукция, но информация на упаковке формирует у потребителя представление, что он покупает такой же шоколад, который продается под этим брендом в Европе.
В компании отметили, что вся продукция Lindt, которая поставляется на российский рынок, производится на европейских фабриках.
"Производственные мощности для производства отдельной продукции для России на наших фабриках отсутствуют. При изготовлении используются одинаковые ингредиенты, что подтверждают результаты независимого аудита", – подчеркнули в компании.
"Линдт унд Шпрюнгли (Раша)" инициировала независимое исследование образцов разных видов шоколада Lindt, приобретенных в России и в пяти странах Европы, которое подтверждает отсутствие существенных отличий образцов, отметили в компании.
В декабре 2019-го ФАС РФ выдала Lindt предупреждение о необходимости устранить нарушения. По ходатайствам компании его срок продлили до 31 июля 2020 года, но она не предоставила данные об исполнении.
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