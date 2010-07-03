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Общество

17:26

ФАС выявила нарушения стандартов у изготовителей шоколада и порошков

общество

Фото: depositphotos/bhofack2

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждения об устранении нарушений компаниям Lindt, Procter&Gamble и Henkel после выявления различий в составе продукции, продающейся в РФ и в других странах Европы. Об этом рассказал замглавы антимонопольного ведомства Андрей Кашеваров.

По его словам, исследование выявило существенные отличия в шоколаде торговой марки Lindt и стиральных порошках Procter&Gamble и Henkel, доступных в России и странах Западной Европы. Несоответствия должны быть устранены в течение 30 дней с момента получения предупреждения.

Компании могут либо воспроизвести товар с составом, аналогичным продукции в Западной Европе, либо нанести на упаковку обозначение, чтобы не вводить потребителя в заблуждение.

В мае ФАС возбудила дело в отношении "Почты России". Служба усмотрела в действиях организации признаки нарушения антимонопольного законодательства. Так, в январе 2019 года "Почта России" ввела ограничения по расчету за предоставление услуги по пересылке уведомлений о вручении внутренних регистрируемых почтовых отправлений только деньгами, исключив возможность оплаты марками.

В феврале ведомство обнаружило нарушения норм антимонопольного законодательства компанией Samsung. В отношении российской структуры возбудили дело по признакам координации цен на смартфоны и планшеты.

Нарушения выявили в ходе внеплановой проверки, проведенной в 2018 году. Действия компании привели к установлению и поддержанию цены на ряд смартфонов и планшетов.

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