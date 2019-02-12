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12 февраля, 16:49

ФАС возбудила дело из-за цен на устройства Samsung

происшествия

12 февраля, 16:49

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Фото: depositphotos/TKKurikawa

ФАС нашла нарушения норм антимонопольного законодательства, допущенные компанией "Самсунг Электроникс Рус Компани". В отношении российской структуры корейской корпорации Samsung возбуждено дело по признакам координации цен на смартфоны и планшеты, сообщает сайт федеральной антимонопольной службы.

Недочеты были выявлены в ходе внеплановой проверки, проведенной в 2018 году. Действия компании привели к установлению и поддержанию цены на ряд смартфонов и планшетов.

По словам замглавы ФАС Андрея Цариковского, в последние годы служба не раз находила нарушения на рынках продажи смартфонов. В качестве примеров он привел дела по Apple и LG.

"Как показали эти дела, незаконная координация экономической деятельности распространена на рынках ретейла бытовой техники", – пояснил Цариковский.

Ранее ФАС предложила не выпускать на рынок мобильные устройства без российского ПО. Концепцию уже направили в Минкомсвязи.

происшествия

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