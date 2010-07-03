ФАС завела дело о ценах услуг в аэропортах после жалобы главы "Аэрофлота"

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело о нарушении законодательства в аэропорту Южно-Сахалинска и начала изучать стоимость услуг в других аэропортах Дальнего Востока. Об этом сообщает РБК.

Подовом для этого стало обращение генерального директора "Аэрофлота" Виталия Савельева, который обвинил 17 аэропортов в резком подорожании услуг. Он отмечал, что стоимость услуг росла темпами, значительно превышающими инфляцию.

Ведомство проверит материалы по стоимости таких услуг, как заправка, буксирование, подача трапов, уборка и питание. Особое внимание при этом уделят аэропортам с неразвитой конкуренцией, где авиакомпания не имеет альтернатив по выбору поставщика.

Ранее в компании "Аэрофлот" подсчитали, в какую сумму обойдется оснащение самолетов видеокамерами. Только на один лайнер потребуется примерно 282 тысячи долларов. А на весь парк – сто миллионов.

Согласно постановлению правительства со следующего года все новые самолеты должны быть оснащены камерами. А еще через пару лет система должна работать на всех летательных аппаратах, которые ранее были в эксплуатации.

