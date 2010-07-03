В аэропорту Афин у москвички сбежал кот

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Новодережкин

В аэропорту Афин кот пассажирки авиакомпании "Аэрофлот", летевшей из Афин в Москву, потерялся. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Кот сбежал из переноски в момент, когда пассажирка хотела попоить питомца. Животное потерялось на территории аэропорта до прохождения регистрации на рейс, отметили в пресс-службе.

В авиакомпании добавили, что инцидент не повлиял на перелет пассажирки. Она оставила контакты своего родственника сотруднику компании, который должен перезвонить, если кота найдут.

Сотрудники авиакомпании призвали всех пассажиров быть более внимательными к своим вещам и заранее ознакомиться с правилами перевозки.

Ранее сообщалось, что сбежавший из переноски кот потерялся в багажном отсеке самолета и около суток провел в воздухе между Москвой и Южно-Сахалинском. Кота удалось обнаружить только после прилета самолета в пункт назначения. Питомца передали сотрудникам авиакомпании "Россия", которые организовали перелет кота к хозяевам.

