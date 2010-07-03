Депутат заявил о необходимости проверки видео с девушкой за штурвалом лайнера

10:15
Фото: скриншот телеканала Москва 24
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов считает нужным проверить видео, на котором дочь пилота управляет пассажирским самолетом. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Свинцов заявил о необходимости отправить данное видео на проверку в транспортную прокуратуру для установления деталей инцидента. По его словам, если инцидент подтвердится, то прокуратура должна принять "исчерпывающие меры".
При этом он считает, что данное видео можно отнести к "элементу глупости", заявив, что в любом случае данный инцидент требует оперативной проверки.
"Например, по аналогии с водительским удостоверением. Если водитель допустил право управления лицом, не имеющим водительского удостоверения, он автоматически лишается своих прав. Поэтому если действительно был такой факт, что летчик, имеющий удостоверение пилота, допустил до управления самолета лицо, не имеющее удостоверения, то я думаю, что такой летчик должен понести аналогичное наказание – лишиться права управления авиационным средством", – отметил Свинцов.
Депутат также напомнил трагические истории с крушением самолетов и вертолетов из-за допуска к ним лиц без соответствующего образования. Он считает, что в случае назначения пилоту наказания необходимо этой информации придать огласку, чтобы "у других пилотов даже в мыслях такого не было".
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором молодая девушка управляет пассажирским самолетом. Под роликом автор подписал, что девушка в кабине управления – дочь пилота, ей 23 года. Отмечалось, что инцидент произошел в Краснодаре.
Пилот пассажирского самолета посадил дочку за штурвал
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: