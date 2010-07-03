Депутат заявил о необходимости проверки видео с девушкой за штурвалом лайнера

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Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов считает нужным проверить видео, на котором дочь пилота управляет пассажирским самолетом. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Свинцов заявил о необходимости отправить данное видео на проверку в транспортную прокуратуру для установления деталей инцидента. По его словам, если инцидент подтвердится, то прокуратура должна принять "исчерпывающие меры".

При этом он считает, что данное видео можно отнести к "элементу глупости", заявив, что в любом случае данный инцидент требует оперативной проверки.

"Например, по аналогии с водительским удостоверением. Если водитель допустил право управления лицом, не имеющим водительского удостоверения, он автоматически лишается своих прав. Поэтому если действительно был такой факт, что летчик, имеющий удостоверение пилота, допустил до управления самолета лицо, не имеющее удостоверения, то я думаю, что такой летчик должен понести аналогичное наказание – лишиться права управления авиационным средством", – отметил Свинцов.

Депутат также напомнил трагические истории с крушением самолетов и вертолетов из-за допуска к ним лиц без соответствующего образования. Он считает, что в случае назначения пилоту наказания необходимо этой информации придать огласку, чтобы "у других пилотов даже в мыслях такого не было".

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором молодая девушка управляет пассажирским самолетом. Под роликом автор подписал, что девушка в кабине управления – дочь пилота, ей 23 года. Отмечалось, что инцидент произошел в Краснодаре.

