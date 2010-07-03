Пилота "ИрАэро" отстранили от полетов после передачи штурвала своей знакомой

Фото: скриншот видео youtube.com/Интересное видео из Якутии

Авиакомпания "ИрАэро" приняла решение отстранить от полетов пилота, который передал управление самолетом с пассажирами своей знакомой. Он отстранен до конца расследования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Ранее в Сети появилась видеозапись из кабины летящего самолета, за штурвалом лайнера находится девушка. Автором ролика, вероятнее всего, является пилот, который дает своей знакомой советы.

Следователи начали проверку по факту публикации видео, а также возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

В СК считают, что пилот доверил управление самолетом Ан-24 знакомой во время рейса из Якутска в Саккырыр. У девушки не было допуска к полетам и свидетельств с соответствующими квалификационными отметками. При этом на борту лайнера находились пассажиры.

