СК проверяет видео с девушкой за штурвалом Ан-24 в Якутии

Видео: Youtube/Sakhaday

Следственный комитет проверяет видео, на котором пассажирским самолетом Ан-24 управляет девушка без допуска к полетам. Об этом говорится на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, 31 августа текущего года 33-летняя женщина управляла воздушным судном Ан-24, следовавшим по маршруту Якутск – Саккырыыр, без соответствующих разрешительных документов. По факту инцидента организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В пресс-службе авиакомпании "Ираэро" ТАСС сообщили, что также проводят проверку в связи с появлением видео. Сотрудники авиакомпании усомнились, что материалы связаны с "деятельностью авиакомпании в сфере пассажирских перевозок".

Авиакомпания "ИрАэро" основана в 1999 году, она базируется в аэропорту Иркутска. Компания выполняет рейсы более чем в 40 городов России.

