Пассажира рейса с Кубы оштрафовали за пьянство в самолете

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Сотрудники полиции оштрафовали пассажира за распитие алкоголя на борту самолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

В дежурную часть столичного аэропорта Шереметьево обратился капитан лайнера, летевшего из кубинской Санта-Клары в Москву. Он рассказал, что на борту самолета находится пассажир, который пьет спиртное. Агрессивных действий в отношении других пассажиров и членов экипажа он не проявлял.

Позднее полицейские оштрафовали 30-летнего мужчину за распитие алкоголя в запрещенных местах.

Ранее авиадебошир, из-за которого самолет Москва – Пхукет вынужденно сел в Ташкенте, является гражданином Белоруссии. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершал агрессивные действия в отношении других пассажиров и членов экипажа. Попытки успокоить пассажира результата не принесли. Командир самолета решил совершить вынужденную посадку в аэропорту Ташкента, где пассажира передали сотрудникам правоохранительных органов.

