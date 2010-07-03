Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

15:29

Пассажира рейса с Кубы оштрафовали за пьянство в самолете

происшествия

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сотрудники полиции оштрафовали пассажира за распитие алкоголя на борту самолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

В дежурную часть столичного аэропорта Шереметьево обратился капитан лайнера, летевшего из кубинской Санта-Клары в Москву. Он рассказал, что на борту самолета находится пассажир, который пьет спиртное. Агрессивных действий в отношении других пассажиров и членов экипажа он не проявлял.

Позднее полицейские оштрафовали 30-летнего мужчину за распитие алкоголя в запрещенных местах.

Ранее авиадебошир, из-за которого самолет Москва – Пхукет вынужденно сел в Ташкенте, является гражданином Белоруссии. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершал агрессивные действия в отношении других пассажиров и членов экипажа. Попытки успокоить пассажира результата не принесли. Командир самолета решил совершить вынужденную посадку в аэропорту Ташкента, где пассажира передали сотрудникам правоохранительных органов.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика