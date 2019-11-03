Силуэт Boeing 747-400 нарисовали в небе

14:45
Фото: instagram.com/flightradar24
В Израиле завершили эксплуатацию пассажирского лайнера Boeing 747-400, который поступил в распоряжение национального перевозчика 25 лет назад, сообщает телеканал "Звезда".
Самолет совершил свой последний полет в составе израильской авиакомпании "Эль-Аль". Во время полета пилоты выполнили серию пируэтов в небе и начертили в небе силуэт Boeing. Наблюдать за этим можно было в реальном времени с помощью сайта по отслеживанию маршрутов воздушных судов.
В столичном аэропорту Бен-Гурион судно встречали десятки сотрудников перевозчика, пилоты и работники авиаузла.
"Кончается целая эпоха. Мы готовились к этому уже несколько лет, но нам все равно нелегко. Я знаю, что нас ждут новые, более продвинутые машины, но мне немного не по себе. Что поделать, ведь мы выросли на этих четырехтурбинных гигантах, рокот их двигателей всегда будет звкчать у нас в ушах", – заявил капитан корабля.
Решение списать широкофюзеляжный борт, который прозвали "Королем неба", было принято накануне. Теперь лайнер ждет демонтаж.
Израиль – не первая страна, которая отказывается от эксплуатации 747-400, известного также как Jumbo Jet. В марте индонезийская авиакомпания Lion Air также решила отказаться от использования дальнемагистрального самолета Boeing 747-400.
Представитель авиакомпании Дананг Мандала напомнил, что Lion Air эксплуатировала самолеты Boeing с апреля 2009 года на внутренних рейсах. Их замена же является стратегическим шагом, отвечающим запросам современного рынка.
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