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11:27

Lion Air избавляется от Boeing 747

безопасность

11:27

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Фото: ТАСС/DPA/Harald Tittel

Индонезийская авиакомпания Lion Air решила отказаться от использования дальнемагистрального самолета Boeing 747-400. Воздушные суда заменят на лайнеры Airbus A330-900NEO. Об этом сообщает газета The Jakarta Post.

Представитель авиакомпании Дананг Мандала напомнил, что Lion Air эксплуатировала самолеты Boeing с апреля 2009 года на внутренних рейсах. Их замена же является стратегическим шагом, отвечающим запросам современного рынка.

Он добавил, что авиакомпания приобретет десять самолетов Airbus. Поставки начнутся в 2019-2020 годах.

По его словам, Lion Air также откроет специальные учебные центры для подготовки пилотов, бортпроводников и технического персонала наземного обслуживания к эксплуатации нового воздушного судна.

29 октября 2018 года потерпел крушение самолет Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Lion Air. Воздушное судно выполняло внутренний рейс Джакарта — Панкалпинанг. На борту лайнера находились 181 пассажир и восемь членов экипажа. Выживших нет.

10 марта 2019 года разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines. В результате происшествия погибли 149 пассажиров и восемь членов экипажа.

После второй авиакатастрофы разные страны мира закрыли небо для лайнеров данных моделей. Также многие авиакомпании приостановили использование этой модели самолетов, в том числе российский авиаперевозчик S7.

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