В Эфиопию прилетели родственники россиян, погибших в авиакатастрофе

Фото: ТАСС/Markus Mainka/imago

В Аддис-Абебу прилетели пятеро родственников россиян, которые погибли при крушении Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines. Они уже сдали анализ ДНК, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника консульского отдела посольства.

Он отметил, что прилетели мамы всех троих погибших, отец Александра Полякова и гражданская жена Сергея Вяликова.

"Завтра планируется выезд на место катастрофы, сегодня планируем встречу с послом – он тоже хотел лично выразить свои соболезнования", – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что обратно они должны вылететь обратно 22 марта.

Пассажирский Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта спустя шесть минут после взлета недалеко от города Дебре-Зейт. Все находящиеся на борту 157 человек погибли.

После трагедии страны начали закрывать небо для лайнеров данной модели. Не стала исключением и Россия. Вопросы с уже заказанными самолетами руководство Росавиации оставило на усмотрение авиакомпаний.

Российская компания S7 Airlines заявила, что временно приостановила использование этой модели воздушного судна. Как заверили в S7, решение временно отказаться от Boeing 737 MAX 8 не повлияет на регулярность рейсов: полеты будут выполняться в штатном режиме.