S7 назвала альтернативу Boeing 737 MAX

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S7 Airlines заменила Boeing 737 MAX 8 самолетами других моделей. Об этом сообщила РИА Новости представитель компании.

"Сейчас их заменили другие лайнеры из парка – самолеты семейства Airbus A320 и Boeing 737-800 NG", – уточнила собеседница агентства. Она добавила, что Boeing 737 MAX базировались в Новосибирске. Эти воздушные суда выполняли как внутренние, так и международные рейсы.

Накануне S7 Airlines заявила, что временно приостановит использование этой модели воздушного судна: с полуночи 13 марта и вплоть до получения информации о расследовании причин катастрофы Ethiopian Airlines 10 марта. Как заверили в S7, решение временно отказаться от Boeing 737 MAX 8 не повлияет на регулярность рейсов: полеты будут выполняться в штатном режиме.

После катастроф в Индонезии и Эфиопии все больше стран ищут замену лайнерам Boeing 737 MAX 8. Европейские страны начали закрывать свое воздушное пространство для самолетов этого типа. В их числе – Германия, Франция, Нидерланды и Великобритания. Аналогичное решение приняли Австралия, Китай, Бразилия, Индонезия, Малайзия и Сингапур. Кроме того, 12 марта Евросоюз объявил, что приостанавливает полеты Boeing 737 MAX 8 до получения результатов расследования авиакатастрофы в Эфиопии. При этом компания "Уральские авиалинии", которая приобрела 14 таких самолетов, не планирует отменять заказ.

На фоне этих событий капитализация Boeing снизилась на 26,6 миллиарда долларов. На торгах фондовой биржи Нью-Йорка акции компании подешевели на 6,15%.

Крушение самолета Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines произошло утром 10 марта недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту разбившегося лайнера находились 157 человек, включая трех российских туристов.

За полгода это уже вторая катастрофа с самолетами данной модели: 29 октября 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air. В ФАА США признали сходство этих инцидентов, но рекомендовали не делать выводов до завершения расследования.