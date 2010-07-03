S7 назвала альтернативу Boeing 737 MAX

S7 Airlines заменила Boeing 737 MAX 8 самолетами других моделей. Об этом сообщила РИА Новости представитель компании.
"Сейчас их заменили другие лайнеры из парка – самолеты семейства Airbus A320 и Boeing 737-800 NG", – уточнила собеседница агентства. Она добавила, что Boeing 737 MAX базировались в Новосибирске. Эти воздушные суда выполняли как внутренние, так и международные рейсы.
Накануне S7 Airlines заявила, что временно приостановит использование этой модели воздушного судна: с полуночи 13 марта и вплоть до получения информации о расследовании причин катастрофы Ethiopian Airlines 10 марта. Как заверили в S7, решение временно отказаться от Boeing 737 MAX 8 не повлияет на регулярность рейсов: полеты будут выполняться в штатном режиме.
После катастроф в Индонезии и Эфиопии все больше стран ищут замену лайнерам Boeing 737 MAX 8. Европейские страны начали закрывать свое воздушное пространство для самолетов этого типа. В их числе – Германия, Франция, Нидерланды и Великобритания. Аналогичное решение приняли Австралия, Китай, Бразилия, Индонезия, Малайзия и Сингапур. Кроме того, 12 марта Евросоюз объявил, что приостанавливает полеты Boeing 737 MAX 8 до получения результатов расследования авиакатастрофы в Эфиопии. При этом компания "Уральские авиалинии", которая приобрела 14 таких самолетов, не планирует отменять заказ.
На фоне этих событий капитализация Boeing снизилась на 26,6 миллиарда долларов. На торгах фондовой биржи Нью-Йорка акции компании подешевели на 6,15%.
Крушение самолета Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines произошло утром 10 марта недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту разбившегося лайнера находились 157 человек, включая трех российских туристов.
За полгода это уже вторая катастрофа с самолетами данной модели: 29 октября 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air. В ФАА США признали сходство этих инцидентов, но рекомендовали не делать выводов до завершения расследования.
Россия присоединилась к международному "бойкоту" Boeing 737 MAX 8
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.