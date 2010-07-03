Капитализация Boeing снизилась после авиакатастрофы в Эфиопии

Рыночная капитализация американской компании Boeing снизилась на 26,6 миллиарда долларов. Это произошло на фоне авиакатастрофы с самолетом Boeing 737 Max 8 в Эфиопии, пишет РИА Новости со ссылкой на данные бирж.
По итогам торгов вторника акции на фондовой бирже Нью-Йорка потеряли 6,15% стоимости и подешевели до 375,41 доллара. В понедельник падение составило 5,33%. По итогам двух дней снижение стоимости акций составило чуть более 11%. По итогам торгов пятницы стоимость акций составляла 422,54 доллара.
В совокупности капитализация компании с начала рабочей недели упала на 26,6 миллиарда долларов. Сейчас этот показатель составляет 212,1 миллиарда, а было 238,7 миллиарда долларов по состоянию на закрытие торгов пятницы.
10 марта самолет Boeing 737 Max 8 Ethiopian Airlines потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту было 157 человек, в том числе 8 членов экипажа. Среди погибших – представители 35 стран, включая троих россиян.
Это уже вторая катастрофа с самолетами данной модели за последнее время. В конце октября 2018 года рухнул Boeing этой же модели индонезийской авиакомпании Lion Air. После случившегося целый ряд зарубежных стран и авиакомпаний приостановили полеты Boeing 737 Max 8.
В России самолеты этой модели эксплуатирует компания S7, и она тоже решила приостановить их использование с 13 марта. Это будет длиться до получения информации о причинах катастрофы, заявили в S7.
Росавиация запросила у Boeing рекомендации по безопасности при полетах на этих самолетах. Аналогичный запрос был направлен в Федеральную авиационную администрацию США, которая представляет страну-изготовителя воздушного судна.
Россия приостановила полеты лайнеров Boeing 737 MAX 8
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.