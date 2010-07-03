S7 приостановит полеты на Boeing 737 MАХ

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Авиакомпания S7 Airlines приостановит полеты на лайнерах Boeing 737 MАХ до расследования причин крушения самолета в Эфиопии, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе перевозчика.

В авиакомпании уточнили, что решение не повлияет на регулярность рейсов авиакомпании, и полеты будут осуществляться в штатном режиме. В парке S7 Airlines есть два лайнера Boeing 737 MAX.

Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в воскресенье, 10 марта, недалеко от города Дэбрэ-Зэйт. На борту было 157 человек, включая 8 членов экипажа. Все погибли. Среди жертв крушения – граждане 35 стран, в том числе трое россиян.

Это уже вторая авиакатастрофа с самолетом модели Boeing 737 MAX за последнее время. В конце октября прошлого года потерпел крушение такой же самолет индонезийской авиакомпании Lion Air, погибли 189 человек.

Евросоюз принял решение приостановить полеты Boeing 737 MAX 8 до обнародования результатов расследования авиакатастрофы.

Свое воздушное пространство для самолетов этого типа начали закрывать и отдельные страны Европы. В частности, такое решение приняли Германия, Франция, Нидерланды и Великобритания. Ранее об этом заявили Австралия, Китай, Бразилия, Индонезия, Малайзия и Сингапур.

Росавиация запросила у Boeing рекомендации по безопасности при полетах на Boeing 737-8 МАХ. Аналогичный запрос был направлен в Федеральную авиационную администрацию США, которая представляет страну-изготовителя воздушного судна.