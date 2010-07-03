Росавиация запросила рекомендации по безопасности полетов на Boeing 737 МАХ

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Росавиация запросила у компании Boeing рекомендации по безопасности при полетах на Boeing 737-8 МАХ после крушения рейса Ethiopian Airlines 10 марта. Аналогичный запрос был направлен в Федеральную авиационную администрацию США, которая представляет страну-изготовителя воздушного судна. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Росавиации.

Как уточнили в ведомстве, сейчас два самолета Boeing 737-8 МАХ использует российская авиакомпания "Глобус". Ее представители заверили Росавиацию, что "всеми экипажами Boeing 737-8 МАХ выполнено повторное изучение Директивы летной годности". Этот документ был составлен после катастрофы самолета этой модели в Индонезии 29 октября 2018 года. "Также с экипажами проводятся дополнительные технические брифинги и тренировки на тренажере", – добавили в ведомстве, пояснив, что цель таких занятий – углубленное изучение "систем автоматического ограничения скорости полета и защиты от сваливания".

В сообщении Росавиации также сказано, что 11 марта ФАА США выпустила информацию по безопасной эксплуатации самолетов семейства Boeing 737 MAX. В ФАА США отметили сходство между авиакатастрофами Ethiopian Airlines 10 марта и Lion Air в октябре прошлого года. Однако расследование только началось и пока американская сторона призвала воздержаться от каких-либо выводов, добавили представители Росавиации.

По данным ведомства, сейчас 59 авиакомпаний по всему миру эксплуатируют 387 самолетов Boeing 737 MAX.

Ранее стало известно, что власти США обяжут Boeing модернизировать лайнеры 737 MAX 8 и 737 MAX 9 не позднее апреля 2019 года. Эксперты ФАА выразили беспокойство по поводу установленной на самолетах этих серий системы, отвечающей за перекладку стабилизатора на пикирование.

10 марта Boeing 737 MАХ авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение недалеко от города Дэбрэ-Зэйт через шесть минут после взлета. На борту находились 157 человек из 35 стран, в том числе трое россиян. Все они погибли.

После катастрофы авиакомпании Эфиопии, Бразилии, Аргентины и Китая приостановили полеты на Boeing 737 MAX 8. В Кремле заявили, что вопрос об эксплуатации самолетов данного типа в России примет Минтранс.