Вопрос об эксплуатации Boeing 737 в РФ решит Минтранс

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Решение о дальнейшей эксплуатации Boeing 737 в России принимает министерство транспорта. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя последствия авиакатастрофы в Эфиопии.

Представитель Кремля подчеркнул, что все технологические вопросы находятся в ведении Минтранса, а не администрации президента.

"Ситуация действительно весьма актуальная. Что касается этой трагедии, то вы знаете, президент Путин вчера выразил соболезнования руководству Эфиопии и всем тем, кто потерял своих родных и близких в этой авиакатастрофе", – цитирует Пескова РИА Новости.

Утром 10 марта Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, разбился спустя шесть минут после взлета. Катастрофа произошла недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту находились 157 человек из более чем 30 стран, включая Россию. Никто не выжил.

После трагедии Ethiopian Airlines приостановила полеты Boeing 737 MAX8. Ее примеру последовали в Китае. А в российской авиакомпании S7 Airlines заявили, что пока не планируют отказываться от эксплуатации подобных лайнеров.

