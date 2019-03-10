Ethiopian Airlines проведет с Boeing расследование авиакатастрофы в Эфиопии

Авиакомпания Ethiopian Airlines проведет расследование совместно с Boeing, чтобы установить причины крушения самолета в Эфиопии, передает РИА Новости.
Компания установила контакты с семьями погибших, тела жертв передадут им после опознания.
Среди жертв оказалось трое россиян, их имена опубликованы. Посольство РФ заявило, что готово помочь родным жертв из России. В частности, дипмиссия окажет содействие родственникам и близким для возвращения останков погибших россиян на родину, подчеркнул заведующий консульским отделом Рашид Умяров. Владимир Путин выразил соболезнования в связи со случившимся.
Катастрофа произошла недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт спустя шесть минут после взлета. На борту Boeing 737 было 157 человек из 35 государств, в том числе Канады, Эфиопии, Германии, Польши, Италии, Китая, США, Великобритании, Франции и других. Все они погибли.
Пилот сообщал о возникших проблемах и просил разрешения вернуться в аэропорт. Ему дали разрешение.
По состоянию на 26 февраля текущего года, в результате катастроф и серьезных аварий были потеряны 210 самолетов Boeing 737. Крупнейшим по числу погибших стало ЧП 29 октября 2018 года у Джакарты. Самолет авиакомпании Lion Air после взлета упал в море. Никто из находившихся на борту 189 человек не выжил.
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