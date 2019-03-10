Фото: ethiopia.mid.ru

Посольство РФ опубликовало имена погибших при крушении самолета в Эфиопии россиян.

Это Екатерина Полякова, Александр Поляков, Сергей Вяликов, сообщается в микроблоге в Twitter. Уточняется, что они были туристами, а не участниками конференции ООН в Найроби.

"Данные пассажиры являются, по нашей информации, обыкновенными туристами, они не имеют отношения к посольству, либо к каким-то государственным учреждениям. Все (российские) делегаты, которые приглашены на это мероприятие (ООН), не используют и не использовали "Эфиопские авиалинии", – сказал заведующий консульским отделом российского посольства в Кении Олег Кипоренко.

Посольство заявило, что готово помочь родным жертв из России, передает РИА Новости. В частности, дипмиссия окажет содействие родственникам и близким для возвращения останков погибших россиян на родину, подчеркнул заведующий консульским отделом Рашид Умяров.

Всего на борту было 157 человек, никто не выжил. В их числе были граждане 35 стран, а не 33, как говорилось ранее.

Среди них 18 граждан Канады, девять – Эфиопии, восемь – Италии, восемь – Китая, восемь – США и семь – Великобритании. Тем же рейсом летели семь граждан Франции, шесть египтян, пять жителей Германии, четверо индийцев и четверо словаков.

В самолете находились четверо представителей Словакии, по три человека из Австрии, Швеции и России, а также двое граждан Марокко, двое – Испании, двое израильтян, двое поляков. Помимо них, там было по одному пассажиру из Бельгии, Джибути, Индонезии, Ирландии, Мозамбика, Норвегии, Руанды, Саудовской Аравии, Судана, Сомали, Сербии, Того, Уганды, Йемена, Непала, Нигерии и один пассажир с паспортом ООН.

Катастрофа произошла недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт спустя шесть минут после взлета. Известно, что вертикальная скорость лайнера была неустойчивой.

Пилот сообщал о возникших проблемах и просил разрешения вернуться в аэропорт. Как рассказал глава компании Ethiopian Airlines Тевольде Гебремариам, это слышно на записи авиадиспетчеров. Пилот говорил, что у него возникли проблемы и он хочет вернуться. Ему дали разрешение, отметил Гебремариам.

В Сети появились кадры с места крушения самолета Ethiopian Airlines

ЧП с Boeing 737



По состоянию на 26 февраля текущего года, в результате катастроф и серьезных аварий были потеряны 210 самолетов Boeing 737.

Самым значительным инцидентом считается крушение, случившееся 8 ноября 1983 года. Тогда сразу после взлета с ангольского аэродрома Лубанго разбился Boeing 737 авиакомпании TAAG Angola Airlines. Позже Боевики UNITA признались в уничтожении лайнера ракетой с земли. Жертвами той трагедии стали четверо членов экипажа и 126 пассажиров.

В России самой крупной катастрофой с этим типом самолетов стало падение Boeing 737-500 авиакомпании "Аэрофлот-Норд", которая сейчас называется "Нордавиа". Это случилось 14 сентября 2008 года в Перми: лайнер рухнул на железную дорогу. Катастрофа унесла 88 жизней.

Несколько инцидентов, связанных с Boieng 737, произошло еще в прошлом году. В апреле у Boeing 737-3H4 американской авиакомпании Southwest Airlines, следовавшего регулярным рейсом WN1380 из Нью-Йорка в Даллас, в полете разрушился один из двигателей. Обломком был разбит один из иллюминаторов, в который затянуло пассажирку. Другие пассажиры смогли удержать ее и вернуть в кресло. Женщина скончалась от ранений.

В мае Boeing 737-201 мексиканской авиакомпании Global Air, арендованный кубинским авиаперевозчиком Cubana de Aviacion для выполнения рейса по маршруту Гавана – Ольгин (Куба), потерпел крушение при взлете из международного аэропорта Гаваны имени Хосе Марти. Погибли 112 человек.

В сентябре Boeing 737-800 авиакомпании Air Niugini выполнял регулярный рейс с острова Понпеи (Микронезия) в Порт-Морсби (Папуа – Новая Гвинея). Авиалайнер выкатился за пределы взлетно- посадочной полосы в океан, один человек погиб.

А крупнейшей по количеству погибших стала катастрофа Boeing 737, произошедшая 29 октября 2018 года у Джакарты. Самолет авиакомпании Lion Air после взлета упал в море. Никто из находившихся на борту 189 человек не выжил.