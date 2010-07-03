На борту разбившегося лайнера Ethiopian Airlines были граждане 33 стран

Граждане 33 государств летели на самолете авиакомпании Ethiopian Airlines, потерпевшего крушение, передает ТАСС.

Воздушное судно Boeing 737 направлялось из Аддис-Абебы в Найроби (Кения). ЧП произошло недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Как отмечается на портале Flightradar, вертикальная скорость лайнера была неустойчивой после взлета.

Всего на борту было 157 человек – 149 пассажиров и 8 членов экипажа. Как сообщает Reuters, выживших нет. Список пассажиров уточняется. По информации посольства РФ в Кении, россиян на борту не было, но сведения продолжают проверять.