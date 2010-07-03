Россиян нет среди пассажиров разбившегося в Эфиопии Boeing

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На борту разбившегося в Эфиопии самолета не было сотрудников российских учреждений. Как утверждают в дипмиссии, обычные туристы, вероятно, тоже не летели на потерпевшем крушение Boeing, однако проверка всех данных еще не завершена, передает РИА Новости.

Сотрудники российского посольства в Аддис-Абебе добавили, что уточняют информацию у представителей авиакомпании Ethiopian Airlines.

"По предварительной информации, россиян там не было. Мало ли, вдруг какой-нибудь турист, случайно летевший через две-три страны, мог там оказаться. <...> Перепроверяем, пока данных о том, что кто-то из россиян там был, нет", – пояснили в дипмиссии.

По данным портала Flightradar, вертикальная скорость разбившегося была неустойчивой после взлета.

Ранее стало известно, что вылетевший из эфиопской столицы Boeing, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт.

Премьер-министр страны Абий Ахмед Али ранее также сообщил о жертвах при крушении Boeing 737, выполнявшего рейс в Найроби, и выразил соболезнования семьям погибших.