Путин выразил соболезнования после авиакатастрофы в Эфиопии

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин направил эфиопским властям телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением самолета Ethiopian Airlines. Об этом сообщает сайт Кремля.

Президент России попросил передать родным и близким погибших слова сочувствия и поддержки. "Пусть мужество не покинет их в этот тяжелый час", – сказано в тексте телеграммы.

Авиакатастрофа произошла утром 10 марта через шесть минут после взлета. Причины крушения лайнера, летевшего из Аддис-Абебы в Найроби, остаются неизвестными.

На борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, граждане 33 государств. Никто не выжил.

Среди пассажиров рейса не было сотрудников учреждений РФ, однако некий турист из России покупал билет на этот самолет. Его судьбу сейчас выясняют дипломаты.