Дипломаты выясняют судьбу купившего билеты на рейс Ethiopian Airlines россиянина

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Судьбу россиянина, который купил билеты на рейс разбившегося самолета Ethiopian Airlines, сейчас выясняют в посольстве РФ в Кении, передает РИА Новости.

"Мы располагаем информацией, что, возможно, на этом рейсе был российский гражданин. Эта информация проверяется", – пояснили в посольстве, уточнив, что речь идет о туристе.

Кроме того, стало известно, что среди пассажиров были восемь граждан КНР.

Крушение потерпел Boeing 737, летевший из эфиопской Аддис-Абебы в кенийский Найроби. Лайнер рухнул неподалеку от города Дэбрэ-Зэйт в Эфиопии. По данным специалистов, после взлета его вертикальная скорость была неустойчивой.

На борту воздушного судна были граждане 33 стран. Всего там находилось 157 человек – 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Список пассажиров сейчас уточняется, однако, по сведениям российского посольства в Аддис-Абебе, в самолете не было сотрудников учреждений РФ.