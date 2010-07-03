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10:09

Сбербанк подтвердил гибель своих сотрудников в авиакатастрофе в Эфиопии

происшествия

10:09

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Фото: ТАСС/www.imago-images.de

Сбербанк подтверждает гибель своих сотрудников супругов Поляковых в авиакатастрофе в Эфиопии.

"Сбербанк подтверждает гибель своих сотрудников – супругов Екатерины и Александра Поляковых, – которые находились на борту самолета, разбившегося в Эфиопии. Они были совсем молоды, вместе учились, а последние годы работали в компании "Сбербанк Лизинг", входящей в Группу Сбербанк. В Африку Екатерина и Александр поехали на отдых, который столь трагично оборвался", – приводит РИА Новости сообщение пресс-службы банка.

Сбербанк выражает искренние соболезнования родным и близким всех погибших.

Утром 10 марта самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение близ города Дэбрэ-Зэйт. Катастрофа произошла через шесть минут после взлета. На борту лайнера находились 157 человек из 35 стран, в том числе трое россиян. Все они погибли.

Известно, что вскоре после взлета пилот сообщил о проблемах и попросил разрешить вернуться в аэропорт. Компания Ethiopian Airlines и Boeing проведут совместное расследование, чтобы установить причины крушения.

Ранее сообщалось, что посольство РФ опубликовало имена погибших при крушении самолета в Эфиопии россиян. По данным дипведомства, это Екатерина Полякова, Александр Поляков, Сергей Вяликов. Уточнялось, что они были туристами.

Посольство заявило, что готово помочь родным жертв из России. В частности, дипмиссия окажет содействие родственникам и близким для возвращения останков погибших россиян на родину.

В Эфиопии объявлен траур по погибшим в крушении лайнера Boeing 737

происшествия

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