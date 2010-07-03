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10:54

Китай приостановил полеты Boeing-737 MAX после аварии

за рубежом

10:54

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Фото: ТАСС/ZUMA/Michael Tewelde

Эксплуатацию самолетов Boeing-737 MАХ 8 приостановили в Китае. Решение приняло управление гражданской авиации в КНР после крушения пассажирского самолета в Эфиопии, передает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Аналогичные разбившемуся в Африке лайнеры эксплуатируют 13 авиакомпаний страны. Всем им предложили выпускать на линии Boeing 737-800.

На коммерческих рейсах самолеты Boeing-737 MАХ 8 используются с мая 2017 года. К началу текущего года операторам поставлено 350 таких лайнеров.

По словам экспертов, решение китайского регулятора является редкостью для отрасли. Обычно подобное объявление сперва делает регулятор той страны, которая сертифицировала воздушные суда. В данном случае речь о США.

Утром 10 марта Boeing-737 MАХ, принадлежавший Ethiopian Airlines, разбился спустя шесть минут после взлета недалеко от города Дэбрэ-Зэйт. Жертвами катастрофы стали 157 человек. Среди погибших трое россиян, включая работавших в Сбербанке супругов, которые были в отпуске.

После трагедии Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших. 11 марта в Эфиопии объявлен днем траура.

Ранее представители Ethiopian Airlines объявили о приостановке эксплуатации всех принадлежащих компании лайнеров Boeing-737 MАХ. С аналогичным заявлением выступила небольшая авиакомпания Cayman Airways.

В авиакатастрофе Boeing 737 выжил пассажир, опоздавший на рейс

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