Трое россиян были на потерпевшем крушение рейсе Ethiopian Airlines

Фото: facebook.com/EthiopianAirlines

На борту самолета, летевшего из Аддис-Абебы в Найроби, было трое россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей авиакомпании Ethiopian Airlines.

Данные о гражданах РФ представители авиаперевозчика озвучили на пресс-конференции в эфиопской столице.

Незадолго до этого появились сообщения, что россияне не проходили регистрацию на самолет, который потерпел крушение утром 10 марта.

Изначально дипломаты отмечали, что среди пассажиров не было сотрудников российских учреждений. Однако они не исключали, что на рейсе могли оказаться рядовые граждане.

Катастрофа произошла недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт спустя шесть минут после взлета. Известно, что вертикальная скорость лайнера была неустойчивой.

На борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. В их числе были граждане 33 государств. Соболезнования родным погибших выразил Владимир Путин.

В авиакомпании уточнили, что на борту самолета были 18 граждан Канады, девять – Эфиопии, восемь – Италии, восемь – Китая, восемь – США и семь – Великобритании.

Тем же рейсом летели семь граждан Франции, шесть египтян, пять жителей Нидерландов, четыре новозеландца и четыре индийца.

Кроме того, в самолете были четверо представителей Словакии, а также по три человека из Австрии, Швеции и России. Среди пассажиров были двое граждан Марокко, двое – Испании, двое израильтян и один гражданин Бельгии.

Еще три человека летели с паспортами ООН. Их национальность сейчас устанавливают.

Отмечается, что на борту не было украинских граждан. Сообщение появилось в микроблоге в Twitter департамента консульской службы министерства иностранных дел страны.

Прежние ЧП с Boeing 737



По состоянию на 26 февраля текущего года, в результате катастроф и серьезных аварий были потеряны 210 самолетов Boeing 737.

Пока что самым значительным инцидентом считается крушение, случившееся 8 ноября 1983 года. Тогда сразу после взлета с ангольского аэродрома Лубанго разбился Boeing 737 авиакомпании TAAG Angola Airlines. Позже Боевики UNITA признались в уничтожении лайнера ракетой с земли. Жертвами той трагедии стали четверо членов экипажа и 126 пассажиров.

В России самой крупной катастрофой с этим типом самолетов стало падение Boeing 737-500 авиакомпании "Аэрофлот-Норд", которая сейчас называется "Нордавиа". Это случилось 14 сентября 2008 года в Перми, лайнер рухнул на железную дорогу. Катастрофа унесла 88 жизней.

А крупнейшей по количеству погибших стада катастрофа Boeing 737, произошедшая 29 октября 2018 года у Джакарты. Самолет авиакомпании Lion Air после взлета упал в море. Никто из находившихся на борту 189 человек не выжил.