Boeing обяжут модернизировать системы самолетов 737 MAX

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Власти США обяжут авиакомпанию Boeing модернизировать лайнеры 737 MAX 8 и 737 MAX 9. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте американского Федерального управления авиации (FAA).

У специалистов FAA вызывает беспокойство система управления полетами, которая отвечает за перекладку стабилизатора на пикирование. Компания должна модернизировать ее не позднее апреля текущего года.

Кроме того, в ведомстве указали на сходство авиакатастроф, произошедших в Индонезии и Эфиопии. При этом уточняется, что FAA не владеет достаточной информацией, чтобы делать выводы.

За последние два месяца произошло две авиакатастрофы с самолетами Boeing 737 MAX 8. 10 марта потерпел крушение лайнер авиакомпании Ethiopian Airlines. На борту воздушного судна находились 157 человек, в том числе трое граждан России. Все погибли.

29 октября 2018 года разбился лайнер, принадлежавший индонезийской авиакомпании Lion Air. Авиакатастрофа унесла жизни 189 человек.

После трагедии в Эфиопии ряд стран отказались от эксплуатации Boeing 737 MAX 8. Среди них — авиакомпании Бразилии, Аргентины и Китая. Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что вопрос об эксплуатации самолетов данного типа в России примет Минтранс.

