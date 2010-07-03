ЕС закрыл воздушное пространство для Boeing 737 MAX 8

Фото: ТАСС/AP Photo/Ted S. Warren

Евросоюз приостановил полеты Boeing 737 MAX 8 до обнародования результатов расследования авиакатастрофы в Эфиопии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Европейского агентства авиационной безопасности (EASA).

Во вторник, 12 марта, стало известно, что крупнейшие европейские страны начали закрывать свое воздушное пространство для самолетов этого типа. В частности, такое решение приняли Германия, Франция, Нидерланды и Великобритания. Ранее об этом заявили Австралия, Китай, Бразилия, Индонезия, Малайзия и Сингапур.

Кроме того, о приостановке полетов Boeing 737 MAX и его модификаций уже заявили "Эфиопские авиалинии" и несколько африканских и центральноамериканских авиакомпаний. Кроме того, от лайнеров отказалась туристическая компания TUI (Touristik Union International).

Причина происходящего – недавнее крушение самолета этого типа в Эфиопии. Утром в воскресенье, 10 марта, Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился недалеко от города Дэбрэ-Зэйт. На борту было 157 человек, включая 8 членов экипажа. Все погибли. Среди жертв крушения – граждане 35 стран, в том числе трое россиян. Это уже вторая авиакатастрофа с самолетом модели Boeing 737 MAX за последнее время. В конце октября прошлого года потерпел крушение такой же самолет индонезийской авиакомпании Lion Air, погибли 189 человек.

В России полеты Boeing 737 MAX пока не запрещены. В стране есть только один эксплуатант этого типа лайнеров – компания S7. "За время эксплуатации в авиакомпании Boeing 737 MAX 8 демонстрирует хорошие показатели, никаких проблем пилоты и технические специалисты не отмечают", – цитирует РИА Новости представителя пресс-службы S7.

В Кремле заявили, что вопрос об эксплуатации самолетов данного типа в России примет Минтранс. Власти запросили в Федеральной авиационной администрации США (ФАА) и в компании Boeing рекомендации по дальнейшей безопасной эксплуатации самолета.

Самолеты Boeing 737 MAX – одни из самых современных в линейке американского производителя.