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18:14

Туроператор TUI отказался от Boeing 737 MAX 8

транспорт

18:14

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Фото: ТАСС/AP Photo/Jason Redmond

Туристическая компания TUI (Touristik Union International) отказалась от лайнеров Boeing 737 MAX 8 на чартерных рейсах. Об этом сообщил концерн в микроблоге Twitter.

"На данном этапе TUI также прекратит все полеты на Boeing 737 MAX 8 на всех авиакомпаниях, относящихся к TUI Group", – говорится в сообщении концерна.

Причина – недавнее крушение самолета этого типа в Эфиопии. Утром в воскресенье, 10 марта, Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился недалеко от города Дэбрэ-Зэйт. На борту было 157 человек, включая 8 членов экипажа. Все погибли. Среди жертв крушения – граждане 35 стран, в том числе трое россиян.

Это уже вторая авиакатастрофа с самолетом модели Boeing 737 MAX за последнее время. В конце октября прошлого года потерпел крушение такой же самолет индонезийской авиакомпании Lion Air, погибли 189 человек.

Росавиация после инцидентов запросила у компании Boeing рекомендации по безопасности при полетах на Boeing 737-8 МАХ. Аналогичный запрос был направлен в Федеральную авиационную администрацию США, которая представляет страну-изготовителя воздушного судна.

Бразильские и аргентинские авиакомпании отказались выпускать в рейсы Boeing 737 MAX

В Кремле заявили, что вопрос об эксплуатации самолетов данного типа в России примет Минтранс.

В группу TUI входит более 250 брендов. TUI работает более чем с 30 миллионами туристов в 180 странах мира. Только в Европе TUI имеет более 3 тысяч туристических агентств.

В России работает более 500 турагентств под брендом TUI, открытых в том числе по франчайзингу. Туроператор TUI в России работает более чем на 20 направлениях, обслуживая в год свыше 600 тысяч клиентов.

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