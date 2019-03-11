Каковы возможные причины катастрофы Boeing 737 в Эфиопии

11 марта в Эфиопии объявлен траур по жертвам авиакатастрофы самолета авиакомпании Ethiopian Airlines. Трагедия унесла жизни 157 человек, включая троих россиян. Разбираемся, что могло привести к крушению самолета.

Фото: ТАСС/AP/Mulugeta Ayene

Трагедия 35 стран

Утром 10 марта самолет Boeing 737 MAX8 авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший из Аддис-Абебы в Найроби (Кения), потерпел крушение спустя шесть минут после взлета. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Катастрофа унесла жизни 157 человек (149 пассажиров и восьми членов экипажа), граждан из 35 стран. Среди них было 18 граждан Канады, девять – Эфиопии, восемь – Италии, восемь – Китая, восемь – США и семь – Великобритании. Тем же рейсом летели семь граждан Франции, шесть египтян, пять жителей Германии, четверо индийцев и четверо словаков.

В самолете находились в том числе три человека из Австрии, Швеции, а также двое граждан Марокко, двое – Испании, двое израильтян, двое поляков. Помимо них, в салоне было по одному пассажиру из Бельгии, Джибути, Индонезии, Ирландии, Мозамбика, Норвегии, Руанды, Саудовской Аравии, Судана, Сомали, Сербии, Того, Уганды, Йемена, Непала, Нигерии и один пассажир с паспортом ООН.

К сожалению, среди пассажиров оказались и трое россиян. Жертвами авиакатастрофы в Эфиопии стала в том числе семейная пара – Екатерина и Александр Поляковы, которые работали в Сбербанке.

Молодые люди очень любили путешествовать, вели активный образ жизни, а о своих поездках рассказывали в социальных сетях, давали советы, как удачно спланировать отдых. Они хотели посмотреть Кению, однако планы разрушила трагедия. Мать погибшей девушки долго отговаривала дочь и зятя от путешествия, однако привыкшие к авантюрным приключениям молодые люди все же решились на поездку. Накануне крушения женщина рассказала, что ощущала тревогу.

Третьим погибшим стал Сергей Вялико из Твери – профессиональный парашютист и инструктор по прыжкам в тандеме. Знакомые Сергея отмечают, что он никогда не курил и не позволял себе употреблять даже легкие алкогольные напитки.

Посольство РФ в Кении заявило, что готово помочь родным жертв из России. В частности, дипмиссия окажет содействие родственникам и близким для возвращения останков погибших россиян на родину.

Возможные причины крушения

Самолеты авиакомпании Ethiopian Airlines. Фото: ТАСС/AP/Ben Curtis

По предварительным данным, вскоре после взлета командир лайнера сообщил о проблемах. Он запросил разрешение вернуться и получил его, но это не смогло предотвратить крушение. Известно, что за штурвалом самолета был опытный пилот, который налетал более восьми тысяч часов и работал на данной модели самолета с 2017 года. Сам самолет совсем новый, авиакомпания приобрела его в конце 2018 года, с ним не было никаких технических проблем.

Авиакомпания Ethiopian Airlines и Boeing сейчас проводят совместное расследование, чтобы выяснить причины трагедии. Поисковая группа уже обнаружила бортовой самописец разбившегося самолета.

ЧП с Boeing 737 По состоянию на 26 февраля текущего года в результате катастроф и серьезных аварий были потеряны 210 самолетов Boeing 737. Несколько инцидентов, связанных с Boieng 737, произошло еще в прошлом году. В апреле у Boeing 737-3H4 американской авиакомпании Southwest Airlines, следовавшего регулярным рейсом WN1380 из Нью-Йорка в Даллас, в полете разрушился один из двигателей. Обломком был разбит один из иллюминаторов, в который затянуло пассажирку. Другие пассажиры смогли удержать ее и вернуть в кресло. Женщина скончалась от ранений. По состоянию на 26 февраля текущего года в результате катастроф и серьезных аварий были потеряны 210 самолетов Boeing 737. Несколько инцидентов, связанных с Boieng 737, произошло еще в прошлом году. В апреле у Boeing 737-3H4 американской авиакомпании Southwest Airlines, следовавшего регулярным рейсом WN1380 из Нью-Йорка в Даллас, в полете разрушился один из двигателей. Обломком был разбит один из иллюминаторов, в который затянуло пассажирку. Другие пассажиры смогли удержать ее и вернуть в кресло. Женщина скончалась от ранений. В мае Boeing 737-201 мексиканской авиакомпании Global Air, арендованный кубинским авиаперевозчиком Cubana de Aviacion для выполнения рейса по маршруту Гавана – Ольгин (Куба), потерпел крушение при взлете из международного аэропорта Гаваны имени Хосе Марти. Погибли 112 человек. В сентябре Boeing 737-800 авиакомпании Air Niugini выполнял регулярный рейс с острова Понпеи (Микронезия) в Порт-Морсби (Папуа – Новая Гвинея). Авиалайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в океан, один человек погиб. А крупнейшей по количеству погибших стала катастрофа Boeing 737, произошедшая 29 октября 2018 года у Джакарты. Самолет авиакомпании Lion Air после взлета упал в море. Никто из находившихся на борту 189-ти человек не выжил. Самолет был той же модели, что и в трагедии в Эфиопии. Причиной катастрофы в Индонезии, по словам следователей, стала проблема в работе датчика воздушной скорости лайнера, который подавал ложный сигнал о падении воздушной скорости, после чего автоматика начинала маневр, предназначенный для повышения потока, чтобы избежать "сваливания" воздушного судна в штопор.





Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора и заслуженный пилот СССР Олег Смирнов рассказал порталу Москва 24,

что возможной причиной катастрофы могла стать в том числе неполадка в электронной системе самолета.

Фото: ТАСС/AP/Mulugeta Ayene

"Недавно очень похожий случай произошел в Индонезии: и этот же тип самолета, и такие же мрачные последствия – после взлета самолет сразу же упал. Это наталкивает на мысль о том, что это из оперы передоверия пилотов электронике. Электроника на этом самолете показала свое бунтарство. Она именно на "МАКСах" так сделана, и "Боинг" это подтвердил, что часто выходит из под контроля пилота", – пояснил он.



Олег Смирнов залуженный пилот СССР "Восстание роботов", что называется. И пилот уже ничего не может поделать, потому что это все происходит мгновенно.

При этом Смирнов подчеркнул, что истинные причины происшествия смогут назвать эксперты комиссии только после расшифровки черных ящиков, так как могут быть "тысячи причин" трагедии.

"Проблемы могли быть как по работе техники и электронного оборудования самолета, так и по уровню подготовки экипажа, погодные условия также могли стать причиной... После того как расшифруют черные ящики, перед нами предстанет полная объективная картина происшедшего", – пояснил он.

Фото: ТАСС/AP/Yidnek Kirubel

В свою очередь, заслуженный пилот России Юрий Сытник также допускает, что виной мог стать сбой в технике, однако сопоставлять катастрофы в Индонезии и нынешнюю пока еще рано, по его мнению.

"Если есть ошибка в датчике набора скоростей, который выдает команду на рулевой агрегата и дальше на рулевые приводы, тогда пилот не в состоянии что-то изменить", – пояснил он каналу Москва 24.



Юрий Сытник заслуженный пилот России Система реагирует так, что, если летчик по какой-то причине задрал штурвал на себя, и самолет теряет скорость, она самостоятельно вмешивается, несмотря на то, что пилот сопротивляется этому вмешательству.

При этом исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев в беседе с порталом Москва 24 подчеркнул, что пока нет официальных причин катастрофы, поэтому нельзя называть данную модель самолета опасной.

"Сейчас никто не может однозначно сказать, что самолеты данной модели представляют опасность и существуют производственно-конструктивные дефекты. Есть действующий сертификат типа, выданный американскими властями и валидированный властями ряда других государств. Наличие сертификата является подтверждением выполнения всех требований в области безопасности полета, заложенных в типовую конструкцию самолета", – пояснил эксперт.

По его словам, любые решения о приостановке эксплуатации самолетов "являются мерами предосторожности, пока недостаточно информации об истинных причинах катастроф".

Что будет с "Боингом"?

Модель Boeing 737 MAX 8 является самым продаваемым самолетом в истории компании. Число заказов таких самолетов уже превысило 4,5 тысячи единиц по всему миру. После авиакатастрофы эфиопская авиакомпания приостановила полеты Boeing 737 MAX8, эксплуатацию этой модели самолетов прекратили и в Китае. А компания Boeing отказалась проводить презентацию своего новейшего летательного аппарата Boeing 777X.

Корпорация Boeing также выразила соболезнования родственникам и близким пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту потерпевшего крушение Boeing-737-800 MAX.

По словам ведущего эксперта Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрея Крамаренко, приостановка использования данного типа самолетов серьезно не отразится на положении самой компании.

"Причины пока неизвестны. И если даже вопрос в некотором техническом несовершенстве, то у "Боинга" есть все ресурсы для того, чтобы в сжатые сроки решить проблему. У нее будут определенные потери, которые, скорее всего, будут связаны с тем, что придется выплачивать некоторые компенсации компаниям за задержку будущих поставок, потому что, если вопрос в техническом плане, потребуется время на устранение. Но для масштабов "Боинга" – это не проблема", – пояснил эксперт.

Крамаренко добавил, что все производственные мощности у авиационной компании уже "законтрактованы на 10 лет вперед".