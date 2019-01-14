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10:03

Найден еще один черный ящик упавшего в Индонезии лайнера Lion Air

происшествия за рубежом

10:03

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Фото: ТАСС/Pacific Press/Barcroft Images

Специалисты нашли еще один бортовой самописец потерпевшего крушение в Индонезии лайнера Lion Air. Об этом сообщили в Национальном совете по безопасности на транспорте страны.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, факт обнаружения черного ящика подтвердил министр-координатор по морским делам Индонезии Лухут Панджаитан.

По данным ведомства, устройство перестало подавать сигнал о своем местоположении, так как заряда батареи после крушения самолета хватило всего на 73 дня.

29 октября 2018 года самолет Lion Air потерпел крушение после вылета из аэропорта Джакарты. Он упал в море недалеко от берегов острова Ява через 13 минут после взлета. Погибли 189 человек, которые были на борту. Перед падением пилоты связывались с диспетчерами и запрашивали разрешение вернуться в аэропорт вылета.

После расследования причин крушения в комитете по безопасности на транспорте Индонезии заявили, что лайнер разрушился при касании о воду на большой скорости. В момент касания с водой двигатель работал на высоких оборотах. Это показал анализ первого из двух черных ящиков, на котором были записаны данные о 69 летных часах самолета и о 1900 его параметрах.

Эксперты отметили, что обломки самолета находились на поверхности воды в 250 квадратных метров, то есть в радиусе не более 500 метров. Так самолет разрушается при контакте с водой на высокой скорости, добавил комитет. Таким образом, версия взрыва на борту была исключена.

Позже следователи пришли к выводу, что разбившийся самолет авиакомпании Lion Air не был готов к полету. В докладе специалистов отмечалось, что в течение нескольких дней перед катастрофой служба ремонта авиакомпании не могла решить проблему нарушений в работе датчика воздушной скорости лайнера, но после каждого проявления неисправности самолет продолжал выполнять полеты.

Плохо работающий датчик, как говорится в докладе, подавал ложный сигнал о падении воздушной скорости, после чего автоматика начинала маневр, предназначенный для повышения потока, чтобы избежать "сваливания" воздушного судна в штопор.

происшествия за рубежом

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