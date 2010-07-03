В Boeing уверены в безопасности лайнеров 737 MAX 8

В Boeing выразили уверенность в безопасности лайнеров 737 MAX 8, но понимает решения иностранных регуляторов приостановить полеты в связи с авиакатастрофой в Эфиопии, сообщает ТАСС со ссылкой на американскую корпорацию.
Также в Boeing отметили, что Федеральное управление гражданской авиации США не предписывает никаких дальнейших действий в отношении Boeing 737 MAX 8.
Тем временем, министерство транспорта Германии распорядилось закрыть воздушное пространство страны для пролета лайнеров Boeing 737 MAX 8. Аналогичное решение приняло Управление гражданской авиации Франции и министерство транспорта Турции.
Ранее о временном отказе от воздушных судов заявили власти Китая, Индонезии, Великобритании, Вьетнама, Сингапура, Омана, Малайзии, Австралии, Марокко, Бразилии, Аргентины, Австрии, Ирландии и Монголии.
В Индии ужесточили требования к пилотам Boeing 737 MAX. Евросоюз примет решение о дальнейшей эксплуатации авиалайнера по итогам консультаций с авиационными властями США.
О приостановке полетов Boeing 737 MAX и его модификаций уже заявили "Эфиопские авиалинии" и несколько африканских и центральноамериканских авиакомпаний. Кроме того, от лайнеров отказалась туристическая компания TUI (Touristik Union International).
Росавиация запросила у компании Boeing рекомендации по безопасности при полетах на Boeing 737-8 МАХ. Аналогичный запрос направили в Федеральную авиационную администрацию США, которая представляет страну-изготовителя воздушного судна.
Boeing 737 MAX 8 разбился 10 марта недалеко от города Дэбрэ-Зэйт. На борту находилось 157 человек, включая 8 членов экипажа. Все погибли.
Среди жертв крушения – граждане 35 стран, в том числе трое россиян.
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