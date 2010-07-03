Сингапур прекращает использование Boeing 737 MAX

Управление гражданской авиации Сингапура (CAAS) временно прекращает использование самолетов Boeing 737 MAX. Причина – недавнее крушение самолета этого типа в Эфиопии. Так сказано в заявлении на сайте управления. Временный запрет вступает в силу с 14:00 по местному времени (09:00 по Москве) 12 марта.
"CAAS временно прекращает полеты самолетов всех видов Boeing 737 MAX в Сингапур и оттуда в свете двух фатальных катастроф с участием Boeing 737 MAX менее, чем за пять месяцев", – сообщило ведомство, его цитирует РИА Новости.
В CAAS постараются сократить неудобства, которые могут возникнуть в результате отмены эксплуатации подобных самолетов.
Утром в воскресенье, 10 марта, лайнер Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту было 157 человек, включая 8 членов экипажа. Все погибли. Среди жертв крушения – граждане 35 стран, в том числе трое россиян.
"Вечер": крушение Boeing 737
Это уже вторая авиакатастрофа с самолетом модели Boeing 737 MAX за последнее время. В конце октября прошлого года потерпел крушение такой же самолет индонезийской авиакомпании Lion Air.
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