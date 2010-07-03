"Уральские авиалинии" не будут отказываться от заказа Boeing 737 Max

Авиакомпания "Уральские авиалинии" заявила, что не собирается отказываться от заказа 14 самолетов Boeing 737 Max 8 после недавнего крушения такого лайнера в Эфиопии. Так сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
По материалам совета директоров перевозчика, в мае 2018 года компания приобрела в операционный лизинг 14 самолетов Boeing 737-8. Стоимость этой сделки превысила 1,5 миллиарда долларов. Срок поставки воздушных судов – 2019-2020 годы.
"Пока мы не планируем отказываться от заказов", – сказали агентству.
10 марта Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines рухнул недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту летели 157 человек, включая 8 членов экипажа. Все погибли. Пассажирами самолета были граждане 35 государств, в том числе россияне (3 человека).
Это уже вторая авиакатастрофа с самолетом данной модели за несколько месяцев: осенью 2018 года разбился индонезийский лайнер Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air.
После авиакатастрофы в Эфиопии многие страны и авиакомпании приостановили полеты на этих самолетах до выяснения обстоятельств крушения. В России на этих самолетах летает авиакомпания S7, и она тоже берет паузу в их эксплуатации с 13 марта.
Производитель – американский авиаконцерн Boeing – заверил в безопасности всего семейства самолетов Boeing 737 Max. Росавиация запросила у концерна рекомендации по безопасности при полетах на этих самолетах. По данным на 13 марта, рыночная капитализация Boeing снизилась на 26,6 миллиарда долларов из-за трагедии с самолетом в Эфиопии.
Россия присоединилась к международному "бойкоту" Boeing 737 MAX 8
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