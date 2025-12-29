Трамп и Зеленский проводят телефонный разговор с европейскими лидерами

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский проводят телефонный разговор с европейскими лидерами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Отмечается, что до этого переговоры Зеленского и Трампа в двустороннем формате продолжались около 2 часов.

Перед началом переговоров стороны стороны обозначили, что главной темой переговоров станет поиск путей мирного урегулирования украинского конфликта, а также укрепление экономического и оборонного партнерства Украины и США.

Встреча Трампа и Зеленского началась в поместье Мр-а-Лаго во Флориде в воскресенье, 28 декабря. Перед началом переговоров американский лидер отметил, что уверен в существовании основных контуров сделки по мирному урегулированию ситуации на Украине. По его словам, в будущие в гарантии будут вовлечены европейские страны.

Также перед встречей Трамп позвонил Владимиру Путину. Во время разговора российский лидер привел главе Белого дома подробные аргументы о принципиальной важности основополагающих российско-американских пониманий, достигнутых в рамках саммита в Анкоридже.

