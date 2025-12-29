Форма поиска по сайту

Трамп по итогам переговоров заявил, что украинский конфликт близок к урегулированию

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп считает, что стороны близки к урегулированию конфликта на Украине. Об этом американский лидер сообщил во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Посмотрим, получится ли это, но это уже очень близко. Определенно, никто бы даже не смог довести дело до того, что есть сейчас", – подчеркнул Трамп.

При этом он признал, что остаются еще 1–2 сложных нерешенных вопроса. По словам Трампа, вопрос по предоставлению Украине гарантий безопасности решен на 95%. Основную часть гарантий безопасности в будущем возьмет на себя Евросоюз.

Однако тему суверенитета над Донбассом еще предстоит решить, добавил американский президент. Этот вопрос остается одним из ключевых.

Также, по словам Трампа, некоторые решения по итогам урегулирования кризиса Украине предстоит утверждать в парламенте и через проведение референдума. Глава Белого дома отметил, что в украинском обществе наблюдается высокий запрос на прекращение боевых действий.

Встреча Трампа и Зеленского состоялась 28 декабря в штате Флорида. Президент США отметил, что, по его мнению, уже определены базовые контуры мирного урегулирования на Украине.

Накануне переговоров Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. В ходе беседы российский лидер детально изложил президенту США аргументы о важности фундаментальных договоренностей, достигнутых Россией и Соединенными Штатами на саммите в Анкоридже.

В Кремле прокомментировали переговоры по Украине между представителями России и США

Сюжет: Переговоры по Украине
