Песков: РФ будет оценивать наработки по Украине на соответствие духу Анкориджа

Фото: ТАСС/URA.RU/Роман Наумов

Россия по итогам переговоров в Майами будет смотреть, насколько наработки к мирному плану соответствуют пониманиям, достигнутым на саммите Россия – США на Аляске. Об этом в интервью газете "Известия" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что самым главным для Москвы по итогам встречи в Майами было получить от американцев информацию об их наработках с европейцами и украинцами.

"И в зависимости от этого уже понять, насколько вот эти наработки соответствуют духу Анкориджа", – пояснил Песков.

Ранее спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился с представителями администрации США в Майами для обсуждения урегулирования ситуации на Украине.

По итогам этой встречи спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф выразил уверенность в том, что Россия по-прежнему остается приверженной достижению мирного урегулирования.

Сюжет: Переговоры по Украине
