Кремль рассчитывает получить разъяснения слов Вэнса о прорыве в переговорах по Украине

Россия рассчитывает с течением времени получить разъяснения относительно заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса о прорыве в переговорах по Украине, сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Я не совсем, честно говоря, располагаю информацией, что имеется в виду (под прорывом. – Прим. ред.), но в публичном режиме вряд ли можно заниматься урегулированием такой сложной проблемы", – пояснил пресс-секретарь российского лидера в комментарии телеканалу "Россия 1".

Ранее Вэнс заявил о достижении прогресса по поводу урегулирования конфликта на Украине после консультаций с российской делегацией в Майами. Он уточнил, что прорыв заключается в том, что все вопросы теперь обсуждаются в открытом формате.

Делегация США на днях провела конструктивные переговоры с представителями Украины и Европы в Майами. Стороны обсудили последовательность и сроки следующих шагов в урегулировании конфликта.