Вице-президент США Вэнс: Украина понимает неизбежность потери оставшейся части ДНР

Фото: ТАСС/АР/Evan Vucci

Власти Украины понимают, что в конечном итоге они утратят контроль над оставшейся частью территории Донецкой Народной Республики (ДНР), заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью UnHerd.

"Украинцы, что вполне понятно, рассматривают это как серьезную проблему безопасности", – отметил Вэнс.

Он также заявил о достижении прогресса по поводу урегулирования конфликта на Украине после консультаций с российской делегацией в Майами. По его словам, прорыв заключается в том, что все вопросы теперь обсуждаются открыто.

Среди них Вэнс назвал статус русскоязычных на Украине и контроль над Запорожской АЭС.

"Кто будет контролировать Запорожскую АЭС? Возможен ли совместный контроль? Должна ли станция находиться под контролем одной или нескольких сторон?" – перечислил политик.

От России на переговорах с США в Майами принимал участие генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента Кирилл Дмитриев. Он уточнил, что следующий раунд переговоров по Украине может состояться в Москве.

Украинский президент Владимир Зеленский до этого называл несправедливыми требования Вашингтона о выводе украинских военных из Донбасса. По данным СМИ, одними из главных точек расхождения сторон в урегулировании являются вопросы территорий и вступления Украины в НАТО.

