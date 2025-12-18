18 декабря, 17:53Политика
Герасимов заявил, что ВС РФ сосредоточили усилия на установлении контроля над Донбассом
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Основные усилия Вооруженных сил России (ВС РФ) сосредоточены на установлении полного контроля над Донбассом. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе брифинга для военных атташе иностранных государств.
По его словам, объединенная группировка войск успешно наступает на всех направлениях.
"(ВС РФ наступают. – Прим. ред.), сосредоточив основные усилия на установлении полного контроля над Донбассом, освобождении Запорожской и Херсонской областей", – подчеркнул генерал.
Также российские военные активно работают над созданием полосы безопасности в приграничных районах Украины.
Ранее Владимир Путин заявил, что ВС РФ за 2025 год освободили более 300 населенных пунктов в зоне спецоперации на Украине. В том числе были освобождены крупные города, превращенные в укрепленные узлы. Военные уверенно продвигаются вперед.
Глава государства также подчеркнул, что российские войска имеют возможность наращивать темпы наступления на стратегически важных направлениях. Этому способствуют занятые позиции, новые плацдармы и полученный уникальный опыт прорыва глубокой обороны противника.
