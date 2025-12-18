Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Основные усилия Вооруженных сил России (ВС РФ) сосредоточены на установлении полного контроля над Донбассом. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе брифинга для военных атташе иностранных государств.

По его словам, объединенная группировка войск успешно наступает на всех направлениях.

"(ВС РФ наступают. – Прим. ред.), сосредоточив основные усилия на установлении полного контроля над Донбассом, освобождении Запорожской и Херсонской областей", – подчеркнул генерал.

Также российские военные активно работают над созданием полосы безопасности в приграничных районах Украины.

Ранее Владимир Путин заявил, что ВС РФ за 2025 год освободили более 300 населенных пунктов в зоне спецоперации на Украине. В том числе были освобождены крупные города, превращенные в укрепленные узлы. Военные уверенно продвигаются вперед.

Глава государства также подчеркнул, что российские войска имеют возможность наращивать темпы наступления на стратегически важных направлениях. Этому способствуют занятые позиции, новые плацдармы и полученный уникальный опыт прорыва глубокой обороны противника.