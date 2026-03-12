Дмитриев назвал Урсулу фон дер Ляйен убийцей экономики

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен является убийцей экономики. Так в ее адрес в соцсети X высказался спецпредставитель президента РФ по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Урсула – "убийца экономики", – цитирует его публикацию Life.ru.

Поводом для этого стали высказывания американского экономиста Джеффри Сакса. Он раскритиковал европейское руководство в интервью с блогером и депутатом Европарламента Фидиасом Панайоту.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страна продолжит блокировать предоставление Украине кредита в 90 миллиардов евро от Евросоюза, пока Киев препятствует транзиту российской нефти по трубопроводу "Дружба".

По данным СМИ, данное решение венгерского правительства привело к серьезному внутриполитическому расколу в Евросоюзе. Журналисты назвали ситуацию одним из самых глубоких кризисов в ЕС за последние годы.